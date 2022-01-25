Механизм войны

Если описывать возможный сценарий развязывания полномасштабной войны на Донбассе, то можно выделить следующие моменты:1. Заблаговременно проводится сосредоточение группировки ВСУ и приданных сил усиления, которые дополняются военными НАТО и ЧВК, последовательно разворачивающимися в центральной и восточной Украине.2. Нарастание угрозы в отношении ДНР и ЛНР вынуждает Россию усиливать группировку ВС РФ на границе с ЛДНР и Украиной, чтобы гарантировать возможность использовать силовой вариант для предотвращения ликвидации ДНР и ЛНР в стиле операции «Олуя».3. Сосредоточение ВС РФ информационно подается как «агрессивные действия России» и «намерение в самое ближайшее время напасть на Украину», при этом дата «неизбежного нападения» постоянно сдвигается на 2-4 недели по мере развития информационно-пропагандистской кампании.4. Проводимая информационная компания служит обоснованием для открытой переброски на Украину различного вооружения, в том числе и наступательного. Также актуализирован вопрос поставки ПЗРК на Украину. Прежним политесом про «летальное/нелетальное вооружение» уже даже не заморачиваются.5. Помимо этого, осуществляется наращивание группировок войск НАТО на стратегических границах России, причем уже сейчас порядок цифр от сотен солдат возрос до тысяч, а в перспективе анонсировано наращивание вплоть до десятков тысяч человек с различной техникой. По сути, речь идет о ситуации времен Холодной войны, когда на территории Центральной Европы разделительная линия подкреплялась большими массами войск, находящихся в режиме повышенной или максимальной боевой готовности, только теперь эта линия уехала из Германии на границу с Белоруссией и территорию Украины.6. У границ с Россией резко активизирована разведывательная деятельность с использованием различных самолетов-разведчиков США и стран НАТО, а также различных БПЛА. Вкупе с данными спутниковой группировки США осуществляется круглосуточный мониторинг сосредоточения и передвижения крупных контингентов ВС РФ, чтобы иметь представление, как и где они могут действовать в случае начала активной фазы боевых действий на Донбассе.7. На территории Украины осуществляются подготовительные мобилизационные мероприятия к интенсивному конфликту с большим количеством потерь и возможным перенесением боевых действий на всю территорию восточной, центральной и южной Украины.8. Последовательно зачищается даже имитационная оппозиция, которая могла бы препятствовать курсу на развязывание интенсивных боевых действий. Все возможности для легального влияния на общественное мнение в русле прекращения войны последовательно купируются.9. Вряд ли кто-то питает иллюзии относительно итогов прямого противостояния ВСУ и ВС РФ, но смысл не в достижении чисто военных результатов. Прощупывание передней линии 1-го и 2-го АК служит целям оказания постоянного давления на тактическую полосу обороны армий Народных Республик, а также проверки пороговых значений российской реакции на возрастающую агрессивность действий ВСУ и НАТО.10. Дипломатически Россию всячески стращают санкциями, если она попробует напрямую вмешаться в защиту Народных Республик и задействует войска на территории Украины (тем самым подтверждая, что сейчас войск ВС РФ на территории Украины нет).В результате можно предположить следующее:1. На Донбассе ВСУ переходят в ограниченное наступление с целью занятия крупного населенного пункта. В случае успеха наступления Россия либо помогает ЛДНР, либо не помогает. Если не помогает, значит пороговые значения реакции ВС РФ еще не достигнуты, а операцию можно повторить. Если реагирует и силовым путем поддерживает ЛДНР, то тут уже НАТО вступает в игру. В качестве альтернативного сценария может выступить та или иная провокация, причем не обязательно на линии фронта в Донбассе, где ее ждут в первую очередь, а где-нибудь в другом месте – Перекоп, граница с Приднестровьем, Азовское или Черное море, дабы в конечном итоге поставить РФ перед все тем же выбором – уступить или ответить, причем эту вилку будут ставить в удобный для США и НАТО момент.2. Россию, разумеется, обвинят в агрессии (проигнорировав любые действия Украины, как проигнорировали факт нападения Саакашвили на Южную Осетию в 2008-м году), что повлечет за собой обещанные санкции, которые в первую очередь служат целям окончательного отделения России от Европы и завершения формирования «санитарного кордона» вокруг России с вовлечением в него максимально возможного числа европейских стран. Кроме того, данная разделительная линия решает задачу затруднения реализации одного из стратегических транспортных коридоров китайской инициативы «Один пояс – один путь», который проходит через Россию.3. Сама кампания информационно-психологического и дипломатического давления на Россию может быть направлена еще и на достижение оперативно-тактических выгод, дабы замедлить возможную реакцию военно-политического руководства РФ на раскручивающийся кризис, дабы время от начала наступления ВСУ до принятия решения об ответных действиях было максимально большим, чтобы дать ВСУ как можно больше времени для достижения результатов. Разумеется, если кампания давления заставит отказаться от поддержки ЛДНР, то это будет означать неизбежность ликвидации ЛДНР. В текущих реалиях этого, конечно, не произойдет, поэтому речь идет именно о возможном замедлении реакции России в целом и ВС РФ в частности.4. В случае реализации этого сценария ВСУ должны будут постепенно отходить к Днепру, чтобы избежать окружения части группировки на Донбассе, ожидая дополнительных поставок оружия из стран НАТО, переброски наемников и кампании экономического давления на Россию. Причем Вашингтон даже не скрывает, что хотел бы видеть на Украине сценарий а-ля Афганистан и Чечня с длительным конфликтом, изматывающим Россию. Это требует сохранения хотя бы части ВСУ в случае сценария с полномасштабными боевыми действиями. Этот сценарий будет тем более эффективным, чем менее масштабным будет российский ответ.5. Европа в подобных реалиях полностью лишается возможности для проведения даже минимально субъектной политики и будет обречена следовать в фарватере вашингтонского курса, даже в ущерб собственным интересам. Кампания против России, помимо прочего, позволит усилить нажим на европейскую фронду и заставить европейские элиты ходить единым антироссийским строем, для чего, собственно, и приводится текущая пропагандистская кампания с отдельным акцентом на «неправильную позицию Германии, которая не хочет защищать Украину».6. В целом, к 2022-му году США уже уверенно освоили украинский плацдарм и уже готовы использовать Украину как инструмент против России, угрожая Москве пересечением всех возможных красных линий. Важно помнить, что любые издержки Украины – демографические, экономические, территориальные, – для США не существенны. Это инструмент, который собираются использовать. Для этого, собственно, осуществлялся переворот и приводилось к власти марионеточное правительство. Ожидания, что все это само как-то рассосется или развалится еще в 2014-м году, выглядели, очевидно, ошибочными и иллюзорными, тем более это очевидно сейчас, когда уже не Россия диктует сценарии развития кризиса на украинском направлении, а Россию пытаются поставить в крайне опасную стратегическую вилку решений, чреватых теми или иными последствиями.Борис Рожин