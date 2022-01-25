Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности

РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

Елизавета Булкина