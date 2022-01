Мнение: Боевики с дистанционным управлением

Воевать за националистический, а местами и нацистский режим на Украине натовцы явно не хотят. Зато методы «гибридной войны» союзники бандеровцев давно и прочно освоили. Как пишут некоторые западные аналитики, после неудачных переговоров России и США американцы решили сделать ставку на украинских «свидомитов». По идее стратегов из Пентагона, после неизбежного поражения регулярной армии «незалежной», непокорные любители горилки и сала непременно начнут совершать партизанские вылазки.Понятно, что по поводу эффективности отрядов «борцунов» заокеанские кураторы особых иллюзий не питают. Как показывает история, прятаться, попутно докучая сельским жителям, так называемые «украинские повстанцы» могут разве что в Карпатских горах. Поэтому, помимо накачки армии «незалежной» противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», подержанными катерами береговой охраны, бронемобилями и средствами радиолокации и связи, США активно занимается подготовкой отрядов специального назначения. Поддержка планируется долговременная. На прошлой неделе некая Хелен Купер из The New York Times сообщила, что «…во время переговоров с союзниками высокопоставленные чиновники Байдена дали понять, что ЦРУ (тайно), а Пентагон (в открытую) будут пытаться оказать поддержку любому повстанческому движению на Украине».Всерьез вооружить боевиков, судя по всему, планируется сразу после начала вооруженного конфликта. «Стингеры» и все те же «Джавелины» им только обещают. Причина тут довольно простая: создатели этих боевых групп сами их побаиваются. Надо думать, киевские политики не хотели бы иметь у себя в тылу обученных фанатиков, увешанных суперсовременным оружием. Как говорится, мало ли что этим отморозкам может прийти в голову!Устроить заваруху силами натасканных боевиков американские кураторы планируют развязать даже в том случае, если никаких боестолкновений между Украиной и Россией не будет. Так, один журналист The Washington Post на днях написал, что администрация Байдена рассматривает «возможности поставки оружия… а также похожую материально-техническую поддержку повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнётся партизанская война». То есть, очередной «майдан», коими так богата земля киевская, и последующая отставка бывшего комика с поста президента Украины (вместе с его хунтой), может быть рассмотрен, как свержение законной власти. Со всеми вытекающими отсюда, заметим, кровавыми последствиями.Иметь под рукой нерегулярную армию мотивированных боевиков очень удобно. Они не заключают обязывающие договоры, не придерживаются международных конвенций, и могут демонстративно «ослушаться» распоряжений политического руководства. Но речь, кстати, идет не только в силовом «партизанском» подавлении независимых республик Донбасса.Как пишет аналитик Международной программы по безопасности Центра стратегических и международных исследований, одной из целей Вашингтона может стать провоцирование мятежа, в ходе которого легко дать старт новому витку политических репрессий на Украине, с зачисткой любых сил, которые поднимают тему деэскалации и нормализации отношений с Россией. Собственно, недавние заявления западных политиков о некоем «пророссийском претенденте» на пост украинского президента свидетельствует о начале реализации этого плана.Марта Валиева