Президент Хорватии: В войне НАТО с Россией мы участвовать не станем!

Власти Хорватии в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом во вторник заявил в эфире национального телевидения президент республики Зоран Миланович, сообщает ТАСС.«Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!» — пообещал президент.Такое решение, по его словам, обусловлено «динамикой американской внутренней политики, а именно Джо Байдена и его администрации», приход к власти которых Миланович в свое время поддержал. «Однако в вопросах международной безопасности я вижу непоследовательность и, по сути, опасное поведение», — подчеркнул хорватский президент. «Мы тут ни при чем, и не будем. Если будет эскалация, мы отступим — все до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения ни к России, ни к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасное поведение», — подчеркнул Миланович.Миланович также упомянул своих политических оппонентов — главу Министерства иностранных дел Гордана Грлич-Радмана, министра обороны республики Марио Баножича, а также премьер-министра Андрея Пленковича. «Грлич-Радман и Бане пускай отправляются в Брюссель, а что касается хорватской армии, то ничего не выйдет, Хорватия в этом участвовать не будет, а Пленкович может угрожать России сколько угодно. Хорватии необходимо бежать от этого как от огня», — заявил президент. Он также указал, что Украина — это «одна из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО.Ранее корреспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, используются противотанковые снаряды и ракеты.Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с главами США, Германии, Франции, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО относительно развития ситуации у границ Украины. Лидеры стран НАТО согласились, что в случае вторжения России на Украину союзники должны предпринять «быстрый и карательный ответ», включая беспрецедентный пакет санкций. Сама же Россия неоднократно отрицала и продолжает отрицать планы нападения на Украину.источник