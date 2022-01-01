На рынках Луганска облава на продавцов рыбы



«На момент рейдового осмотра выявлены граждане, нарушившие правила пользования объектами животного мира (водными биоресурсами) и правила, регламентирующие рыболовство: на Центральном рынке города Луганска физическое лицо-предприниматель 1988 года рождения незаконно производил сбыт водных биоресурсов (рыбы) в количестве 60 штук без документов, подтверждающих законность их приобретения (накладной и сертификата качества)», — говорится в сообщении.





«Гражданин С. 1962 года рождения также незаконно производил сбыт водных биоресурсов (рыбы) в количестве 10 штук без документов, подтверждающих законность их приобретения (накладной и сертификата качества)», — рассказали в ведомстве.





«Данные правонарушения предусматривают административную ответственность в виде наложения штрафа: на граждан — в размере от 500 до 1 000 рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц — от 2 500 до 5 000 тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на физических лиц-предпринимателей и на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой», — напомнили в Минприроды.

