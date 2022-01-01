Даем семь полезных советов, которые облегчат пожилым людям знакомство со смартфоном



Смартфон давно стал верным спутником человека. Его используют для общения с семьей, друзьями и коллегами в мессенджерах, делятся историями из своей жизни в социальных сетях, смотрят ролики и слушают музыку, используют для управления умным домом, а иногда и работают. Многие ценят смартфоны за огромный набор возможностей, но эта особенность подобных гаджетов может сыграть против пожилых людей, не привыкших к современным технологиям.

Они могут растеряться в обилии возможностей смартфона, его сложном и разветвленном интерфейсе, банально испугаться сделать что-то не так и взломать дорогую игрушку. И сегодня мы расскажем, как избежать этого, предложив несколько лайфхаков, которые помогут облегчить использование смартфона пожилыми людьми.



Сразу оговоримся, что на рынке уже давно есть целая категория так называемых «бабусефонов». Однако их возможности очень сильно урезаны. Единственное преимущество таких гаджетов, на наш взгляд, — это большие кнопки и, возможно, отдельная клавиша SOS для вызова помощи. При должном подходе любой современный смартфон сможет предложить такие же функции, при этом позволив пожилым общаться в мессенджерах и пользоваться другими благами цивилизации.

1. Поработайте над шрифтом

Зрение многих пожилых людей оставляет желать лучшего. Да пальцы не привыкли нажимать маленькие иконки. Поэтому первое, что вам следует сделать — увеличить шрифт интерфейса и масштаб сетки на домашнем экране смартфона. Так на экране можно будет разместить меньше иконок приложений, но их размеры окажутся больше и шрифт больше.

Настройки шрифта лучше найти, вбив это слово в поисковую строку смартфона, но обычно они размещаются в разделе «Дисплей” -> «Размер и стиль шрифта”.

Что касается масштаба сетки, его можно изменить в разделе «Главный экран» -> «Сеть главного экрана». Хотя конкретный путь будет зависеть от модели вашего смартфона, поэтому мы снова советуем воспользоваться поиском по слову «сетка».

2. Установите и настройте соответствующую клавиатуру

Дефолтные клавиатуры смартфонов часто не отличаются особой эргономичностью, заставляя ошибаться даже молодежь. Чего уж говорить о стариках. Лучшими вариантами здесь станут Gboard или Microsoft SwiftKey. Обе клавиатуры предлагают эффективный алгоритм ввода с богатым словарем. Но самое главное в том, что они позволяют регулировать размер клавиатуры, а чем больше клавиши — тем проще и быстрее пожилой человек будет набирать текст.

Для этого войдите в настройку клавиатуры и выберите там «Изменить размер». Здесь, кстати, можно сменить ее раскладку.

3. Избавьтесь от лишних программ

Удалите из смартфона все лишние программы или, как минимум, уберите их иконки с рабочего стола. Они не принесут никакой пользы и только запутают пожилого человека. А когда она начнет осваиваться с интерфейсом смартфона, вы сможете научить ее работе с новыми приложениями, постепенно расширяя их арсенал. Главное — не форсировать события.

4. Упростите доступ к информации

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, который нужно продумать особенно тщательно.

Сохраните в браузере вкладки с самыми интересными пожилому человеку сайтами для того, чтобы он мог перейти на них всего в два клика: запуск браузера и тап на нужной вкладке. Перенесите важнейшие контакты на домашний экран смартфона. Если человек только начинает осваивать смартфон, у него могут возникнуть затруднения даже при запуске меню контактов. Поэтому нужно сделать все, чтобы она смогла позвонить по телефону близким максимально просто и быстро.

5. Заблокируйте иконки на главном экране

Зачастую бывает так, что неумелые тапы переносят размещенные на домашнем экране иконки в другое место, на другой экран или удаляют их с экрана. Чтобы избежать этого, удерживайте палец на экране несколько секунд, выберите в раскрывающемся меню пункт «Настройки», а в нем переключите ползунок напротив пункта «Блокировка главного экрана» в положение «Вкл.». Таким образом, вы заблокируете все размещенные там иконки приложений от удаления или перемещения в другое место.

6. Не злоупотребляйте голосовым помощником

Многочисленные лайфхаки в интернете часто советуют активно использовать голосовой помощник, но это может стать палкой с двумя концами. Старики часто не могут правильно сформулировать команду, а современные помощники все еще не настолько умны, чтобы понимать обычный разговорный язык.

Впрочем, если это не ваш случай, то голосовой помощник может оказаться очень полезным. Ведь вместо того чтобы запускать браузер и переходить по нужной вкладке, человеку достаточно сказать «Покажи погоду в Черновцах на завтра», и смартфон сам откроет прогноз погоды. Также можно открыть список контактов или сразу позвонить нужному человеку, написать сообщение и запустить любое приложение.

7. Научите человека думать

Многие пользователи обучают своих пожилых родственников работе со смартфоном по шаблону: нажмите это, затем зайди туда и т.д. Но это коренным образом неверный подход, который может сработать только вначале и принесет немало вреда в будущем. Прежде всего, пожилому человеку нужно научить думать и читать подсказки, которые дает смартфон. Расскажите ей, что если под иконкой есть надпись «Контакты», нажатие на нее позволит их посмотреть, а для того, чтобы пообщаться с близкими, нужно найти мессенджер под названием «Telegram» или «WhatsApp». Следует читать подсказки в самих программах и следовать им.



Это самый банальный совет, но именно нежелание читать подсказки и думать логично, умноженное на страх сломать смартфон одним лишним нажатием, и остается главной причиной тех трудностей, которые испытывают пожилые люди во время работы со смартфоном. Школа выживания - Сегодня, 17:30 101 Пожилые люди не всегда «дружат» с современными технологиями, и смартфоны здесь не исключение. Сегодня мы поделимся несколькими лайфхаками, которые сохранят вам нервы и помогут быстро освоиться со смартфоном.Смартфон давно стал верным спутником человека. Его используют для общения с семьей, друзьями и коллегами в мессенджерах, делятся историями из своей жизни в социальных сетях, смотрят ролики и слушают музыку, используют для управления умным домом, а иногда и работают. Многие ценят смартфоны за огромный набор возможностей, но эта особенность подобных гаджетов может сыграть против пожилых людей, не привыкших к современным технологиям.Они могут растеряться в обилии возможностей смартфона, его сложном и разветвленном интерфейсе, банально испугаться сделать что-то не так и взломать дорогую игрушку. И сегодня мы расскажем, как избежать этого, предложив несколько лайфхаков, которые помогут облегчить использование смартфона пожилыми людьми.Сразу оговоримся, что на рынке уже давно есть целая категория так называемых «бабусефонов». Однако их возможности очень сильно урезаны. Единственное преимущество таких гаджетов, на наш взгляд, — это большие кнопки и, возможно, отдельная клавиша SOS для вызова помощи. При должном подходе любой современный смартфон сможет предложить такие же функции, при этом позволив пожилым общаться в мессенджерах и пользоваться другими благами цивилизации.1. Поработайте над шрифтомЗрение многих пожилых людей оставляет желать лучшего. Да пальцы не привыкли нажимать маленькие иконки. Поэтому первое, что вам следует сделать — увеличить шрифт интерфейса и масштаб сетки на домашнем экране смартфона. Так на экране можно будет разместить меньше иконок приложений, но их размеры окажутся больше и шрифт больше.Настройки шрифта лучше найти, вбив это слово в поисковую строку смартфона, но обычно они размещаются в разделе «Дисплей” -> «Размер и стиль шрифта”.Что касается масштаба сетки, его можно изменить в разделе «Главный экран» -> «Сеть главного экрана». Хотя конкретный путь будет зависеть от модели вашего смартфона, поэтому мы снова советуем воспользоваться поиском по слову «сетка».2. Установите и настройте соответствующую клавиатуруДефолтные клавиатуры смартфонов часто не отличаются особой эргономичностью, заставляя ошибаться даже молодежь. Чего уж говорить о стариках. Лучшими вариантами здесь станут Gboard или Microsoft SwiftKey. Обе клавиатуры предлагают эффективный алгоритм ввода с богатым словарем. Но самое главное в том, что они позволяют регулировать размер клавиатуры, а чем больше клавиши — тем проще и быстрее пожилой человек будет набирать текст.Для этого войдите в настройку клавиатуры и выберите там «Изменить размер». Здесь, кстати, можно сменить ее раскладку.3. Избавьтесь от лишних программУдалите из смартфона все лишние программы или, как минимум, уберите их иконки с рабочего стола. Они не принесут никакой пользы и только запутают пожилого человека. А когда она начнет осваиваться с интерфейсом смартфона, вы сможете научить ее работе с новыми приложениями, постепенно расширяя их арсенал. Главное — не форсировать события.4. Упростите доступ к информацииЭто, пожалуй, один из самых важных моментов, который нужно продумать особенно тщательно.Сохраните в браузере вкладки с самыми интересными пожилому человеку сайтами для того, чтобы он мог перейти на них всего в два клика: запуск браузера и тап на нужной вкладке. Перенесите важнейшие контакты на домашний экран смартфона. Если человек только начинает осваивать смартфон, у него могут возникнуть затруднения даже при запуске меню контактов. Поэтому нужно сделать все, чтобы она смогла позвонить по телефону близким максимально просто и быстро.5. Заблокируйте иконки на главном экранеЗачастую бывает так, что неумелые тапы переносят размещенные на домашнем экране иконки в другое место, на другой экран или удаляют их с экрана. Чтобы избежать этого, удерживайте палец на экране несколько секунд, выберите в раскрывающемся меню пункт «Настройки», а в нем переключите ползунок напротив пункта «Блокировка главного экрана» в положение «Вкл.». Таким образом, вы заблокируете все размещенные там иконки приложений от удаления или перемещения в другое место.6. Не злоупотребляйте голосовым помощникомМногочисленные лайфхаки в интернете часто советуют активно использовать голосовой помощник, но это может стать палкой с двумя концами. Старики часто не могут правильно сформулировать команду, а современные помощники все еще не настолько умны, чтобы понимать обычный разговорный язык.Впрочем, если это не ваш случай, то голосовой помощник может оказаться очень полезным. Ведь вместо того чтобы запускать браузер и переходить по нужной вкладке, человеку достаточно сказать «Покажи погоду в Черновцах на завтра», и смартфон сам откроет прогноз погоды. Также можно открыть список контактов или сразу позвонить нужному человеку, написать сообщение и запустить любое приложение.7. Научите человека думатьМногие пользователи обучают своих пожилых родственников работе со смартфоном по шаблону: нажмите это, затем зайди туда и т.д. Но это коренным образом неверный подход, который может сработать только вначале и принесет немало вреда в будущем. Прежде всего, пожилому человеку нужно научить думать и читать подсказки, которые дает смартфон. Расскажите ей, что если под иконкой есть надпись «Контакты», нажатие на нее позволит их посмотреть, а для того, чтобы пообщаться с близкими, нужно найти мессенджер под названием «Telegram» или «WhatsApp». Следует читать подсказки в самих программах и следовать им.Это самый банальный совет, но именно нежелание читать подсказки и думать логично, умноженное на страх сломать смартфон одним лишним нажатием, и остается главной причиной тех трудностей, которые испытывают пожилые люди во время работы со смартфоном. Школа выживания - Сегодня, 17:30 101

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