Российские военные усиливают возможности радиоэлектронной борьбы, размещая комплексы РЭБ на территории областей, граничащих с Украиной. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, новый батальон РЭБ развернут в Белгородской области.Минобороны усиливает возможности радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной областях. Отдельный батальон РЭБ вошел в состав 3-й мотострелковой Висленской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии с дислокацией на территории Белгородской области. На вооружении батальона находятся комплексы "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель".Как сообщает пресс-служба, задача батальона - создание эффективной радиоэлектронной защиты и противодействие средствам разведки противника. Кроме того, применяемая военнослужащими батальона техника значительно повышает разведывательные возможности соединения.Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В "Леер-3" был принят на вооружение в 2015 году, основной задачей комплекса является глушение сигналов сотовой связи стандарта GSM и подавление сетей 3G и 4G, имитация работы базовой станции сотовой связи с отправкой ложных сообщений, обнаружение телефонов, планшетов и т.д.Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" предназначен для обнаружения каналов связи и управления, радиолокационных станций противника и их подавления путем постановки помех.Автоматизированная станция активных помех Р-330Ж "Житель" позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами БЛА промышленного и военного назначения. Кроме того, станция также используется для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот. Аппаратура с высокой точностью обнаруживает объекты и отображает их на электронной топографической карте местности.источник