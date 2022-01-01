Как получить ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания
Министерство труда и социальной политики сообщило перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной компенсации пострадавшим вследствие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Дополнительная мера социальной поддержки лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, подразумевает предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания.
Для назначения компенсации необходимо обратиться в администрацию города и/или района по месту регистрации или жительства. При подаче заявления при себе необходимо иметь следующие документы:
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
оригинал и копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов;
оригинал и копию удостоверения, которое подтверждает статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
Ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления в администрацию.
Согласно постановлению Правительства выплата ежемесячной денежной компенсации на продукты питания производится следующим категориям лиц:
пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к I и II категориям;
участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия, отнесенным к I и II категориям.
Ранее правительство приняло постановление, которым утвердило порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
В Министерстве труда и социальной политики сообщали, что около четырех тыс. человек, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, с января 2022 года будут получать ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания. Экономика - Сегодня, 18:45 1
Дополнительная мера социальной поддержки лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, подразумевает предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания.
Для назначения компенсации необходимо обратиться в администрацию города и/или района по месту регистрации или жительства. При подаче заявления при себе необходимо иметь следующие документы:
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
оригинал и копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов;
оригинал и копию удостоверения, которое подтверждает статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
Ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления в администрацию.
Согласно постановлению Правительства выплата ежемесячной денежной компенсации на продукты питания производится следующим категориям лиц:
пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к I и II категориям;
участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия, отнесенным к I и II категориям.
Ранее правительство приняло постановление, которым утвердило порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
В Министерстве труда и социальной политики сообщали, что около четырех тыс. человек, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, с января 2022 года будут получать ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания. Экономика - Сегодня, 18:45 1
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