Сколько будут платить за газ жители Луганщины



Так, годовые тарифы на газ, которые будут действовать до конца апреля, в январе 2022 года у поставщиков газа не изменились (в соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 572 от 07.04.2021, до 30 апреля 2022 года они не могут повышаться), поэтому они по-прежнему остаются близкими к 8 грн/м³. При этом месячные тарифы у некоторых поставщиков существенно поднялись. Повышение коснулось и цен на газ для предприятий и прочих небытовых потребителей.

В частности, ООО «Луганскгазсбыт» оставило тариф без изменений — жители Луганщины за январь 2022 года будут платить 8,99 грн/м³.



На своем заседании 22 декабря 2021 года НКРЭКУ утвердила тарифы на распределение природного газа на 2022 год. Подорожание произошло, но совершенно несущественное — в среднем цены повысились на 4%. Это меньше, чем хотели газораспределительные компании, и меньше, чем предполагалось изначально. Стоимость доставки газа, отметили в Минфине, по-прежнему должна оплачиваться отдельно.

Стоимость доставки газа с 1 января 2022 года на Луганщине составляет 1,884 грн. Новости Региона - Сегодня, 18:36 69 Базовые годовые тарифы на газ не изменились, однако месячные тарифы у некоторых поставщиков существенно поднялись. Об этом этом рассказали в Минфине.Так, годовые тарифы на газ, которые будут действовать до конца апреля, в январе 2022 года у поставщиков газа не изменились (в соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 572 от 07.04.2021, до 30 апреля 2022 года они не могут повышаться), поэтому они по-прежнему остаются близкими к 8 грн/м³. При этом месячные тарифы у некоторых поставщиков существенно поднялись. Повышение коснулось и цен на газ для предприятий и прочих небытовых потребителей.В частности, ООО «Луганскгазсбыт» оставило тариф без изменений — жители Луганщины за январь 2022 года будут платить 8,99 грн/м³.На своем заседании 22 декабря 2021 года НКРЭКУ утвердила тарифы на распределение природного газа на 2022 год. Подорожание произошло, но совершенно несущественное — в среднем цены повысились на 4%. Это меньше, чем хотели газораспределительные компании, и меньше, чем предполагалось изначально. Стоимость доставки газа, отметили в Минфине, по-прежнему должна оплачиваться отдельно.Стоимость доставки газа с 1 января 2022 года на Луганщине составляет 1,884 грн. Новости Региона - Сегодня, 18:36 69

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