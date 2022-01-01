В Луганске выбрали Студента года. Точнее студентку...
В Луганске прошла церемония награждения победителей конкурса «Студент года». Мероприятие было посвящено Дню студента и Татьяниному дню и состоялась в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом пишет ЛИЦ.
Конкурс проводился Министерством образования и науки, Центром развития детского и молодежного движения и общественной организацией «Молодая гвардия». Отборочный тур прошел во всех семи вузах региона, после чего анкеты лучших студентов были направлены в адрес оргкомитета конкурса.
Победителем конкурса «Студент года» стала студентка Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Надежда Мосягина.
Лучшими в номинациях признаны: «Общественный деятель года» — студентка Донбасского государственного технического института Татьяна Околелова, «Интеллектуал года» — студентка Луганского государственного университета имени Владимира Даля Ксения Олейникова, «Волонтер года» — студентка Луганского государственного аграрного университета Екатерина Живодробова, «Спортсмен года» — студент Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко Олег Плехов, «Творческая личность года» — студентка ЛГАКИ Валерия Меркулова, «Председатель студенческого самоуправления года» — студентка Луганского государственного педагогического университета София Левова.
Культура - Сегодня, 18:22 98
Конкурс проводился Министерством образования и науки, Центром развития детского и молодежного движения и общественной организацией «Молодая гвардия». Отборочный тур прошел во всех семи вузах региона, после чего анкеты лучших студентов были направлены в адрес оргкомитета конкурса.
Победителем конкурса «Студент года» стала студентка Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Надежда Мосягина.
Лучшими в номинациях признаны: «Общественный деятель года» — студентка Донбасского государственного технического института Татьяна Околелова, «Интеллектуал года» — студентка Луганского государственного университета имени Владимира Даля Ксения Олейникова, «Волонтер года» — студентка Луганского государственного аграрного университета Екатерина Живодробова, «Спортсмен года» — студент Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко Олег Плехов, «Творческая личность года» — студентка ЛГАКИ Валерия Меркулова, «Председатель студенческого самоуправления года» — студентка Луганского государственного педагогического университета София Левова.
Культура - Сегодня, 18:22 98
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