На Украине увеличили лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы до 150 евро



За законопроекты №4278 и №4279 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы во втором чтении и в целом проголосовали 274 и 237 народных депутатов соответственно. Об этом сообщает Depo.ua.

Согласно принятым изменениям, налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться только часть стоимости, превышающая лимит. К примеру, если товары в посылке стоят 160 евро — НДС уплачивается только с 10 евро. Таким образом вернули норму, действовавшую по состоянию на 2019 год.

Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут сами операторы почтовой связи.

Уплатить НДС можно будет в течение 30 дней со дня оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Без изменений остаются правила личного ввоза: суммарная стоимость ввозимых товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Но такая возможность предоставляется только раз в три дня.

Как известно, с 1 июля 2019 года в Украине налогооблагаемый лимит почтовых посылок был уменьшен со 150 евро до 100 евро. Новости Украины - Сегодня, 19:00 0 Верховная Рада Украины увеличила не облагаемую налогом стоимость посылок, завозимых на таможенную территорию Украины, со 100 до 150 евро для физических лиц.За законопроекты №4278 и №4279 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы во втором чтении и в целом проголосовали 274 и 237 народных депутатов соответственно. Об этом сообщает Depo.ua.Согласно принятым изменениям, налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться только часть стоимости, превышающая лимит. К примеру, если товары в посылке стоят 160 евро — НДС уплачивается только с 10 евро. Таким образом вернули норму, действовавшую по состоянию на 2019 год.Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут сами операторы почтовой связи.Уплатить НДС можно будет в течение 30 дней со дня оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.Без изменений остаются правила личного ввоза: суммарная стоимость ввозимых товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Но такая возможность предоставляется только раз в три дня.Как известно, с 1 июля 2019 года в Украине налогооблагаемый лимит почтовых посылок был уменьшен со 150 евро до 100 евро. Новости Украины - Сегодня, 19:00 0

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