Ведущий Соловьев считает, что Россия может в кратчайшие сроки решить вопрос с Украиной

«Смотрите, вот кто-то на Украине начинает понимать происходящее. Нам, чтобы решить проблему Украины не надо вообще ничего в военном плане... Россия только бровью поведет. Нужно лишь ввести экономическую блокаду. Хотя, даже блокады не надо. Хватит жестких экономических санкций, вместе с белорусскими товарищами... По-моему, так это лучший и наверное самый быстрый способ не только денацификации, но и полного усмирения Украины без единого выстрела с радикально сменой ее политической парадигмы», — подчеркнул Соловьев.

Одно политико-экономическое решение Российской Федерации может в кратчайшие сроки разрушить Украину до основания, считает журналист и ведущий Владимир Соловьев.Помимо этого, он отметил, что в лучшем для населения страны случае Россия может смести киевский режим и запустить процесс денацификации Украины. Так ведущий прокомментировал публикацию депутата Верховной рады Максима Бужанского в социальных сетях. Политик призвал украинцев не верить в угрозу нападения со стороны России и аргументированно доказал, что Москве для фатального удара по Украине не понадобится никакого оружия.Соловьев отметил, что для решения проблемы с Украиной даже не понадобится пересекать границу или готовить какую-либо операцию по принуждению к миру. Он уточнил, что всего одно невоенное решение России может в кратчайшие сроки разрушить украинскую сторону.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что подготовленные Западом ограничительные меры в отношении России будут «самыми тяжелыми». По его словам, их введут в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщал RT.Светлана Акульшина