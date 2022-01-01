В Киеве началась стрельба возле офиса СБУ

В центре Киева началась стрельба прямо около главного офиса Службы безопасности Украины. Об этом пишет Страна.ua.По предварительным данным, злоумышленники грабят пункт обмена валют, а в качестве оружия используют автомат. Согласно опубликованным кадрам, участниками конфликта стали несколько человек. Один из них открыл стрельбу в воздух.Личности стрелявших не установлены.В полиции Киева заявили, что выясняют подробности ситуации и обстоятельства произошедшего. По ка не известно, есть ли пострадавшие.