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Отключение электроснабжения 26 января

bot Сегодня, 22:000Новости
Отключение электроснабжения 26 января
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 26 января будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе без электричества временно останутся:
улица Коцюбинского, 15, 17, 19, 19а.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет отсутствовать по таким адресам:
улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 118, 120-124;
тупик Рудя, 1-21.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:52 243

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