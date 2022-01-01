Отменить пропуски СБУ на КПВВ Донбасса предложили юристы



«На данный момент в 2022 году КПВВ оборудованы системами контроля, т. е. человек, даже без разрешения, может быть идентифицирован с помощью паспортов и так же можно установить направление его движения. То возникает вопрос: «Где та необходимость в этой обязанности, обязанности — получить разрешение?», — отмечает представитель благотворительной организации.



На Донбассе юристы благотворительной организации «Право на захист» обратились с предложением отменить обязательные разрешения на пересечение линии разграничения.По их мнению, такой потребности нет уже несколько лет, а требование разрешительных документов — ни что иное, как ограничение права на передвижение. Об этом сообщила юрист БО «Право на захист» Татяна Лузан в эфире телеканала «Донбас Онлайн«.По словам правозащитницы, должен быть баланс между интересами государства и простых людей. Баланс между общественным порядком, нацбезопасностью и правами людей на свободу передвижения.Как отмечает Т.Лузан, в оформлении обязательных разрешений СБУ на пересечение линии разграничения нет никакого смысла. Система контроля и безопасности выстроенная на КПВВ вполне эффективно справляется без этого анахронизма из 2015 года.Новости Региона - 25 января 2022 2452