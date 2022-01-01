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Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии планируют визит на Донбасс

robot Сегодня, 07:1528Новости
Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии планируют визит на Донбасс

Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии планируют посетить восточные регионы Украины. Визит, как ожидается, состоится в начале февраля 2022 года.
Об этом сообщает издание Idnes.
Визит в Украину анонсировал глава чешской дипломатии Ян Липовский. Он рассказал, что сначала заедет в Братиславу, чтобы забрать с собой министра иностранных дел Словакии Ивана Корка и его австрийского коллегу Александра Шалленберга.
По прибытии в Украину, а это планируется 7-8 февраля, главы внешнеполитических ведомств вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой поедут на Донбасс.
Новости в Мире - Сегодня, 06:00 53

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