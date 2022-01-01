Какие банковские переводы украинцев «ПриватБанк» и «Ощадбанк» будут проверять очень тщательно



Банк имеет право проверить операцию, если она кажется подозрительной. Таковыми являются переводы на сумму свыше 400 тыс. грн. и 50 тыс. грн. для субъектов, проводящих лотереи или азартные игры. Этот мониторинг регулируется Законом Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (ст. 20-21).



Но не только сумма должна стать причиной проверки. Кроме нее операция должна обладать одним из следующих признаков:

Один из участников финансовой операции — лицо, которое не следует рекомендациям организаций, задействованных в борьбе с отмыванием денег, финансировании терроризма или распространения оружия массового уничтожения;

Один из участников финансовой операции — политически значимое лицо или люди, к нему приближенные;

Если средства переводятся за границу, в том числе в финучреждения государств оффшорной зоны;

Если при переводе деньги вносятся на счет наличными или снимаются в виде наличных денег со счета.

Но также существует положение, согласно которому банк сам определяет какие операции мониторить.

Если в учреждении посчитали, что финансовая операция имеет подозрительный характер и может быть направлена на отмывание денег или финансирование терроризма, то сумма не имеет особого значения. В банке могут проверить эту операцию, и убедится в ее безопасности. Пресечена может быть не только сама операция, но даже попытка ее проведения. Экономика - Сегодня, 07:00 16 Многие из клиентов банков знают, что финансовые учреждения проводят мониторинг движения по счетам клиентов. Но далеко не все понимают, что и зачем они проверяют. Чтобы развеять мифы и прекратить распространение слухов, необходимо внести ясность, что проверяют в Ощадбанке и ПриватБанке.Банк имеет право проверить операцию, если она кажется подозрительной. Таковыми являются переводы на сумму свыше 400 тыс. грн. и 50 тыс. грн. для субъектов, проводящих лотереи или азартные игры. Этот мониторинг регулируется Законом Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (ст. 20-21).Но не только сумма должна стать причиной проверки. Кроме нее операция должна обладать одним из следующих признаков:Один из участников финансовой операции — лицо, которое не следует рекомендациям организаций, задействованных в борьбе с отмыванием денег, финансировании терроризма или распространения оружия массового уничтожения;Один из участников финансовой операции — политически значимое лицо или люди, к нему приближенные;Если средства переводятся за границу, в том числе в финучреждения государств оффшорной зоны;Если при переводе деньги вносятся на счет наличными или снимаются в виде наличных денег со счета.Но также существует положение, согласно которому банк сам определяет какие операции мониторить.Если в учреждении посчитали, что финансовая операция имеет подозрительный характер и может быть направлена на отмывание денег или финансирование терроризма, то сумма не имеет особого значения. В банке могут проверить эту операцию, и убедится в ее безопасности. Пресечена может быть не только сама операция, но даже попытка ее проведения. Экономика - Сегодня, 07:00 16

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