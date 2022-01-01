Пушков дал совет "пафосному" Кулебе

"Мы не окажемся в положении страны, которая берет трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", - утверждает он.

"Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО - с другой", - указал он.

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок, передает РИА Новости.Соответствующее заявление украинский министр сделал в интервью CNN, комментируя переговоры России и Запада.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, Украину, несмотря на "пафос и браваду" Кулебы, по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет.По словам сенатора, Украина в данном вопросе фигурирует лишь как "поле столкновения"."Так что пусть ее глава МИД не слишком надувается. Идет острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чем суть. А не в "хотелках" и капризах Киева", - заключил Пушков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.