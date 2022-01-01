CNN "признал" Харьков частью России

Фото: © Flickr / AyushπТелеканал CNN назвал украинский город Харьков российским. На это обратил внимание RT, передает РИА Новости.Перед беседой журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга телеканал показал кадры с учениями российских военных, причем в подписи значилось: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.Сам Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он отметил, что блок готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, но не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам. Он также пообещал отправить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США.