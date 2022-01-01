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Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"

root Сегодня, 09:300Новости
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является "тонкостями сложной дипломатической игры", передает РИА Новости.
О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единственной командой", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник вечером.

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