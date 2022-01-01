Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания

"Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — говорится в сообщении.

"Мы тут ни при чем, и не будем. Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасное поведение", — сказал президент Хорватии.

"Пособник российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / СтрингерМинистерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировал на антиукраинские заявления президента Хорватии Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает "Лента.ру".Согласно сообщению, в министерство была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой было выражено глубокое разочарование словами Милановича, а также до ее сведения была доведена позиция Киева об их неприемлемости.При этом в МИДе подчеркнули, что Киев высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.25 января президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что именно альянс наращивает свое присутствие в регионе.Политик также назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО. Миланович выразил уверенность, что Хорватии не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.В этот же день Миланович был признан на Украине пособником «российских захватчиков» и участником «спецопераций Кремля». Соответствующее сообщение появилось на украинском сайте «Миротворец», в реестр которого хорватского лидера внесли немедленно после его реакции на возможный конфликт между Россией и Украиной.«Миротворец» — украинский сайт, администраторы которого собирает на нем базу людей, имеющих, по их мнению, антиукраинские настроения, которые проявились в высказываниях или действиях таких лиц. Официально сайт не имеет отношения к властям Украины, однако Киев не блокирует ресурс, несмотря на требования ООН и украинских правозащитников. В реестре сайта также числится президент России Владимир Путин. Недавно туда внесли и высокопоставленных немецких военных.Источник