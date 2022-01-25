Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.01.2022

«Более трех часов заседания группы было потрачено на выслушивание политических спекуляций представителей официального Киева и на купирование их традиционных манипуляций в актуальных темах действующего состава в СЦКК, работы координационного механизма, как единственного механизма прекращения, предотвращения и верификации нарушений Мер по усилению РПО, а также в теме гарантий безопасности на проведение РВР», – говорится в заявлении.

«В целом участники группы в ходе всей встречи наблюдали явную непоследовательность украинских переговорщиков в своих тезисах и позициях, в результате чего сложилось впечатление, что они еще не получили четкую методичку для ведения переговоров в новом году», – резюмировал представитель ДНР.

"За истекшие сутки 25 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 25.01.202209:55Согласование рабочего проекта дополнения к действующей редакции дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня не состоялось. Об этом сегодня по итогам очередного раунда минских переговоров заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.Никоноров добавил, что неоднократные попытки координатора призвать участников к предметному обсуждению рабочего проекта дополнения к действующей редакции Мер находили поддержку только со стороны Республик. В итоге на проработку документа осталось менее часа, что не позволило продвинуться в его согласовании.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.