Байден заявил, что если Россия вторгнется на Украине, то это будет самое крупное вторжение со времен второй мировой войны, которое изменит мир.Итак, берем по американским оценкам 100-125 тыс. человек, которые Россия может использовать на украинском направлении. Вспоминаем историю.Вторжение США во Вьетнам. К 1968 году США имели на территории Вьетнама 543 000 человек личного состава (не считая марионеточных войск)Ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. 250 000 человек (СССР + войска стран ОВД)Операция "Буря в Пустыне" 1991. Группировка США и их сателлитов составляло около 800 000 человек.Вторжение США в Афганистан 2001-2021. Около 162 000 человек на пике оккупации страны войсками США и их сателлитов (не считая марионеточных войск).Вторжение США в Ирак в 2003 году.. К началу вторжения силы США, Британии, Австралии и Польше составляли около 196 000 человек личного состава (не считая марионеточных войск).При желании, можно еще вспомнить Корейскую войну.Так что даже если ВС РФ действительно зайдут на Украину, то они возможно изменят мир, но не попадут даже в топ-3 вторжений после второй мировой войны. По количеству это где-то на уровне ввода советских войск в Афганистан (100-110 тыс. человек). И то, это если они вообще войдут, что возможно, но не обязательно. Как сегодня заявили в МО Украины, признаков монтирования ударных группировок не обнаружено.Борис Рожин