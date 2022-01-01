Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска

"Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", - написал он.

Фото: © Fotolia / ElenartsУкраинский спутник "Сич-2-30" – первый запущенный за 11 лет – вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник, передает РИА Новости.По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником.Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска.Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.