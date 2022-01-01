Политсоветники нормандской четверки сегодня смогут определить дату начала прямых переговоров между Украиной и ЛДНР



Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW

В ходе консультаций, в частности, «хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с представителями самопровозглашенных республик об особом статусе Донбасса», сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце 25 января.

До сих пор Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе. Киев видит за столом переговоров только РФ как сторону конфликта.

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о «гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины».

Напомним, политические советники лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.

Новости в Мире - Сегодня, 10:00 22 По данным агентства dpa, на встрече политических советников лидеров «нормандской четверки» могут говорить о дате переговоров Украины с представителями самопровозглашенных республик о статусе Донбасса.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DWВ ходе консультаций, в частности, «хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с представителями самопровозглашенных республик об особом статусе Донбасса», сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце 25 января.До сих пор Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе. Киев видит за столом переговоров только РФ как сторону конфликта.Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о «гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины».Напомним, политические советники лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.Новости в Мире - Сегодня, 10:00 22

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