Володин заявил, что США хотят лояльного и управляемого президента России

"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России", — написал Володин в своем телеграм-канале.

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLСША, заявив о готовности ввести новые санкции против России и ее лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются лояльного для себя и управляемого президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.Глава Белого дома Джо Байден ранее не исключил введения ограничений лично против Путина в случае эскалации ситуации на Украине.Он добавил, что в понимании россиян это санкции не против Путина, а против выбора народа страны.Спикер добавил, что действия США носят враждебный в отношении России характер. "США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной", — добавил он.