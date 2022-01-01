На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие

"То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. На Украине есть даже лучшие (чем Javelin. — Прим. ред.) комплексы ПТРК "Скиф". Они более точные. Это как в фильме "12 стульев": я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись", — посетовал политик.

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinСША отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш", передает РИА Новости.Только за последние дни США отправили на Украину самолетами три партии оружия. Накануне туда доставили 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin.В западных СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.