Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

"Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", - написала Захарова в Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах, передает РИА Новости.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.