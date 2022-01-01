Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф"

"Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", - сказал Ермолаев.

Фото: © РИА Новости / Евгения НовоженинаУкраина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев, передает РИА Новости.Страна, отметил эксперт, может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.