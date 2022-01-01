Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Фото: © РИА Новости / Кирилл КаллиниковСовет Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ ушел на подпись к президенту, передает РИА Новости.В итоге пожизненное лишение свободы будет распространяться на:педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.