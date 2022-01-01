Украина контролировала место пуска ракеты, сбившей MH17, заявил Виноградов

"Мы внимательно следим за ходом судебного разбирательства в Окружном суде Гааги и знаем, что в соответствии с пояснениями эксперта суда Михаила Малышевского место предполагаемого пуска ракеты находится на территории, контролировавшейся Вооруженными силами Украины, а боеголовка, которая, по мнению совместной следственной группы, сбила самолет, принадлежит Вооруженным силам Украины", - сказал Виноградов.

"Так, 22 апреля 2014 г. в воздушном пространстве Украины был сбит самолет Ан-30Б государственной авиации. 14 июля, за три дня до крушения MH17, в Луганской области был сбит транспортный самолет Военно-воздушных сил Украины Ан-26. Погибло два члена экипажа. За указанный период Украиной в ходе активных боевых действий было потеряно еще 15 военных самолетов и вертолетов", - пояснил Виноградов.

Фото: © РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссия знает, что место предполагаемого пуска ракеты, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing MH17, находится на территории, контролировавшейся вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов, передает РИА Новости.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Он добавил, что из материалов дела следует, что "артиллерийский обстрел и авиационные удары велись Украиной до авиакатастрофы постоянно".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.