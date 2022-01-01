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Сегодня

Посольство России обвинило США в поддержке украинских неонацистов

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Посольство России обвинило США в поддержке украинских неонацистов
Фото: © REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
Власти США поддерживают неонацистов, поставляя на Украину оружие. Об этом заявило посольство России в США.
«Пресс-службы госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В посольстве добавили, что »вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе».
Только за последнюю неделю США отправили на Украину самолетами три партии оружия. Накануне туда доставили 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin.

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