Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Разблокировка Нормандского формата — это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, — Ермак

robot Сегодня, 14:300Новости
Разблокировка Нормандского формата — это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, — Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров Нормандского формата.
Об этом Ермак сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

«Наконец-то удалось разблокировать этот формат — и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, политические советники лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России должны встретиться 26 января в Париже.
Новости в Мире - Сегодня, 13:25 43

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: