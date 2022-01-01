

«Наконец-то удалось разблокировать этот формат — и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины», — говорится в сообщении.



Глава Офиса Президента Андрей Ермак прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров Нормандского формата.Об этом Ермак сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.Напомним, политические советники лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России должны встретиться 26 января в Париже.Новости в Мире - Сегодня, 13:25 43