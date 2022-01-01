Пригород Луганска остался без воды до вечера



«В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе диаметром 500 мм «Луганская насосная станция второго подъема — поселок Юбилейное» с 09:00 26 января прекращена подача воды потребителям поселков Юбилейное и Екатериновка», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» приостановила водоснабжение поселков Юбилейное и Екатериновка из-за ремонта магистрального водовода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Возобновить водоснабжение потребителей планируется к 15:00 26 января. Удобный город - Сегодня, 12:41 107