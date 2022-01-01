Курс доллара в Украине побил четырехлетний рекорд
Курс доллара в Украине вплотную приближается к 29 гривнам. В среду, 26 января, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за последние четыре года. Банки установили курс американской валюты на отметке 28,66 гривен за доллар.
Только за последние сутки гривна ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим днем. Курс евро на сегодня установлен на уровне 32,30 грн/евро, что на 24 копейки выше, чем вчера.
По прогнозу аналитиков, текущее повышение курса не будет последним в ближайшее время. Эксперты ожидают, что уже через неделю доллар на межбанке может торговаться около 29 грн/доллар.
Спешить скупать валюту финансовые эксперты украинцам не советуют. Лучше, по их мнению, вложить свободные гривны в продукты длительного хранения — крупы, консервы, и т.д.
По мнению президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко, восходящий тренд курса доллара сохранится, по крайней мере, до окончания зимы.
К тому же, гривна стремительно обесценивается на фоне слухов о возможном российском вторжении. Информационная война колышет уверенность украинцев в завтрашнем дне. Если во время новогодних праздников курс валют удавалось еще сдерживать, то сейчас ситуация обострилась.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:14 116
Только за последние сутки гривна ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим днем. Курс евро на сегодня установлен на уровне 32,30 грн/евро, что на 24 копейки выше, чем вчера.
По прогнозу аналитиков, текущее повышение курса не будет последним в ближайшее время. Эксперты ожидают, что уже через неделю доллар на межбанке может торговаться около 29 грн/доллар.
Спешить скупать валюту финансовые эксперты украинцам не советуют. Лучше, по их мнению, вложить свободные гривны в продукты длительного хранения — крупы, консервы, и т.д.
По мнению президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко, восходящий тренд курса доллара сохранится, по крайней мере, до окончания зимы.
К тому же, гривна стремительно обесценивается на фоне слухов о возможном российском вторжении. Информационная война колышет уверенность украинцев в завтрашнем дне. Если во время новогодних праздников курс валют удавалось еще сдерживать, то сейчас ситуация обострилась.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:14 116
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