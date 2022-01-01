Из Киева на Луганщину можно будет доехать на поезде за 7 часов



Этот вопрос обсуждался с представителями ЕИБ на онлайн-совещании 25 января.

Электрификация участка Северск — Новозолотаревка — Лисичанск позволит запустить скоростной электропоезд из Киева, который будет преодолевать расстояние всего за семь часов. Сейчас на дорогу в Лисичанск из столицы нужно как минимум 12 часов.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее говорил, что в 2022 и 2023 годах Укрзализныця собирается электрифицировать 500 километров железнодорожных путей. Новости Региона - Сегодня, 14:00 198 Украина рассматривает возможность привлечения кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для электрификации 40-километрового участка железной дороги между Северском и Лисичанском, сообщила пресс-служба Министерства финансов.Этот вопрос обсуждался с представителями ЕИБ на онлайн-совещании 25 января.Электрификация участка Северск — Новозолотаревка — Лисичанск позволит запустить скоростной электропоезд из Киева, который будет преодолевать расстояние всего за семь часов. Сейчас на дорогу в Лисичанск из столицы нужно как минимум 12 часов.Министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее говорил, что в 2022 и 2023 годах Укрзализныця собирается электрифицировать 500 километров железнодорожных путей. Новости Региона - Сегодня, 14:00 198

Метки: {keywords}