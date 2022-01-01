На украинских АЗС топливо дорожает, а в Донецке — дешевеет



А в Донецке, по сообщениям местных СМИ, на госзаправках подешевел сжиженный газ для автомобилей. Его стоимость за сутки снизилась на 1 рубль и составляет 33 рубля за литр.

Новая средняя стоимость бензинов по Украине составляет 29,25 грн/л, а дизтоплива — 26,84 грн/л.

Это значит, что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи на АЗС не должна превышать 34,25 грн/л, а на дизельное топливо — 33,84 грн/л.



Для сравнения, в Донецке на АЗС можно заправится:

бензином А-100 за 65 руб/литр (23,66 грн/литр)

А-95 за 52 руб/литр (18,93 грн/литр)

А-92 за 49 руб/литр (17,84 грн/литр)

Дизельтопливом за 57 руб/литр (19,66 грн/литр)

Напомним, в мае 2021 года на Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Были установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). На автогаз предельный уровень торговой надбавки не устанавливается.

Государственное регулирование должно было стабилизировать цены на автомобильное топливо. Однако, это пока не сработало. Во второй половине 2021 года стоимость автомобильного топлива на украинских АЗС постоянно увеличивалась. Госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо отменят после того, как закончится карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса. Новости Украины - Сегодня, 15:00 1 На украинских АЗС в ближайшее время бензин подорожает на 1,33 гривен за литр, а дизельное топливо — на 1,68 гривен за литр. Это произойдет после того, как операторы розничного рынка отреагируют на новые цены Министерства экономики Украины, от которых можно устанавливать предельную надбавку.А в Донецке, по сообщениям местных СМИ, на госзаправках подешевел сжиженный газ для автомобилей. Его стоимость за сутки снизилась на 1 рубль и составляет 33 рубля за литр.Новая средняя стоимость бензинов по Украине составляет 29,25 грн/л, а дизтоплива — 26,84 грн/л.Это значит, что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи на АЗС не должна превышать 34,25 грн/л, а на дизельное топливо — 33,84 грн/л.Для сравнения, в Донецке на АЗС можно заправится:бензином А-100 за 65 руб/литр (23,66 грн/литр)А-95 за 52 руб/литр (18,93 грн/литр)А-92 за 49 руб/литр (17,84 грн/литр)Дизельтопливом за 57 руб/литр (19,66 грн/литр)Напомним, в мае 2021 года на Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Были установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). На автогаз предельный уровень торговой надбавки не устанавливается.Государственное регулирование должно было стабилизировать цены на автомобильное топливо. Однако, это пока не сработало. Во второй половине 2021 года стоимость автомобильного топлива на украинских АЗС постоянно увеличивалась. Госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо отменят после того, как закончится карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса. Новости Украины - Сегодня, 15:00 1

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