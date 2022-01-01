Жителей Лисичанска призывают запастить питьевой и технической водой
В лисичанском водоканале сообщили о временном прекращении водоснабжения южной части города.
Так, 31 января, с 09.00 до 15.00 в связи с плановыми ремонтными работами на ТП-76 Лисичанским РЭС будет обесточена ВНС «Совмещенная». В результате этого будет ограничено водоснабжение южной части Лисичанска.
Жителей города призывают запастись водой.
Список улиц, которые останутся без воды:
ул. Чехова,
ул. Героя Советского Союза В. Сметанина, 3;
ул. Красная, 81, 183, 185, 187, 193-273;
ул. Волчеяровская;
пер. им. Островского; пер. Калиновый;
ул. Павлова;
ул. Леваневского;
ул. Освобожденная;
ул. Брянцевская;
ул. Половецкая;
ул. Южная;
ул. Крайняя;
ул. Титовая;
ул. Брянцевский спуск;
ул. Автомобилистов;
ул. Серова;
ул. Спартака;
ул. Зеленая;
ул. Полевая;
ул. Степная;
ул. Новоселов;
ул. Верхняя;
ул. Нагорная, 1-27, 134-200; пер. Нагорный;
ул. Саратовская;
ул. С. П. Королева, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
ул. Независимости, 100-126;
ул. Севастопольская, 13;
ул. Одесская, 22;
ул. Героев Сталинграда, 21;
ул. Октябрьская, 322, 324, 326, 328, 330, 332;
ул. Крылова;
ул. Коцюбинского;
ул. Заречная;
ул. Герцена и микрорайоны завода РТИ.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 77
Так, 31 января, с 09.00 до 15.00 в связи с плановыми ремонтными работами на ТП-76 Лисичанским РЭС будет обесточена ВНС «Совмещенная». В результате этого будет ограничено водоснабжение южной части Лисичанска.
Жителей города призывают запастись водой.
Список улиц, которые останутся без воды:
ул. Чехова,
ул. Героя Советского Союза В. Сметанина, 3;
ул. Красная, 81, 183, 185, 187, 193-273;
ул. Волчеяровская;
пер. им. Островского; пер. Калиновый;
ул. Павлова;
ул. Леваневского;
ул. Освобожденная;
ул. Брянцевская;
ул. Половецкая;
ул. Южная;
ул. Крайняя;
ул. Титовая;
ул. Брянцевский спуск;
ул. Автомобилистов;
ул. Серова;
ул. Спартака;
ул. Зеленая;
ул. Полевая;
ул. Степная;
ул. Новоселов;
ул. Верхняя;
ул. Нагорная, 1-27, 134-200; пер. Нагорный;
ул. Саратовская;
ул. С. П. Королева, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
ул. Независимости, 100-126;
ул. Севастопольская, 13;
ул. Одесская, 22;
ул. Героев Сталинграда, 21;
ул. Октябрьская, 322, 324, 326, 328, 330, 332;
ул. Крылова;
ул. Коцюбинского;
ул. Заречная;
ул. Герцена и микрорайоны завода РТИ.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 77
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