Турчак призвал помочь ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружения

"Надо остановить киевский режим", — сказал Турчак.

"А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — уважаемый знак", — сказал Турчак.

Фото: © REUTERS / Maksim LevinРоссия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам помощь в виде поставок отдельных видов вооружений, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает РИА Новости.По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности ЛНР и ДНР и сдерживания военной агрессии, которую явно готовит Киев.Он подчеркнул, что "Единая Россия" с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, из-за чего усиливаются обстрелы республик Донбасса и гибнут мирные люди.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле на это заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.