Россия примет меры, если Запад проигнорирует ее требования, заявил Лавров

"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", — отметил министр, выступая в Госдуме.

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновРоссия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам, напомнил он.Лавров также сказал, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения.Все это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества, заключил глава российской дипломатии.