Пойдут ли школы на дистанционку: решение примут в ближайшее время

Решение о переходе школ на дистанционное обучение будет принято в ближайшее время. Соответствующее решение примет киевский городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Об этом сказал в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.«В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов», — сообщил он.На вопрос о том, когда Киев может перейти в «красную» зону, он ответил: «Я не могу точно сказать или даже предположить».«Здесь все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет — это будет раньше», — добавил он.Ранее, Министерство образования и науки рекомендовало ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.Новости Украины - Сегодня, 15:29 8