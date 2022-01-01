Пойдут ли школы на дистанционку: решение примут в ближайшее время
Решение о переходе школ на дистанционное обучение будет принято в ближайшее время. Соответствующее решение примет киевский городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Об этом сказал в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
«В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов», — сообщил он.
На вопрос о том, когда Киев может перейти в «красную» зону, он ответил: «Я не могу точно сказать или даже предположить».
«Здесь все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет — это будет раньше», — добавил он.
Ранее, Министерство образования и науки рекомендовало ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.
Новости Украины - Сегодня, 15:29 8
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