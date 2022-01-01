Жители Луганска могут получить украинский номер телефона без приобретения SIM-карты
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подписало Меморандумы о сотрудничестве с ООО «Лайфселл» и ООО «Интертелеком» по вопросу предоставления услуги «виртуальный номер» для жителей ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Виртуальный номер — это услуга, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести украинский номер телефона и пользоваться им через мобильный Интернет или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения даже при отсутствии физической SIM-карты.
Мобильное приложение «BiP» от ООО «Лайфселл» предоставляет возможность приема и совершения голосовых и видеозвонков, а также получение входящих SMS-сообщений по электронному адресу без наличия физической SIM-карты.
Мобильное приложение «IT Phone» от ООО «Интертелеком» предоставляет возможность приема и голосовых и видеозвонков, получения и отправки SMS-сообщений в самом приложении без наличия физической SIM-карты.
Новости Региона - Сегодня, 15:15 82
Виртуальный номер — это услуга, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести украинский номер телефона и пользоваться им через мобильный Интернет или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения даже при отсутствии физической SIM-карты.
Мобильное приложение «BiP» от ООО «Лайфселл» предоставляет возможность приема и совершения голосовых и видеозвонков, а также получение входящих SMS-сообщений по электронному адресу без наличия физической SIM-карты.
Мобильное приложение «IT Phone» от ООО «Интертелеком» предоставляет возможность приема и голосовых и видеозвонков, получения и отправки SMS-сообщений в самом приложении без наличия физической SIM-карты.
Новости Региона - Сегодня, 15:15 82
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