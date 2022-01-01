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"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение

Sergey Сегодня, 17:450Новости
"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
"Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев, передает РИА Новости.
"Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — сказал он.

По его словам, Москва не может бросить этих людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
Ранее с аналогичным предложением выступил глава генсовета партии Андрей Турчак.

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