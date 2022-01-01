"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение

"Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — сказал он.

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин"Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев, передает РИА Новости.По его словам, Москва не может бросить этих людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.Ранее с аналогичным предложением выступил глава генсовета партии Андрей Турчак.