Посол Украины предупредил об "эффекте бабочки" из-за событий в стране

"То, что происходит в Восточной Европе, это не только про Украину, это однозначно может оказать влияние на мировую арену, и даже на Японию, которая находится в тысячах километров. Надеюсь, что вы со мной согласитесь, но "эффект бабочки" здесь (на Украине – ред.) может резонировать даже на расстояние в тысячи километров и отразиться обратно", - подчеркнул посол Украины в Японии в ходе выступления в пресс-клубе для иностранных СМИ.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПосол Украины Сергей Корсунский со ссылкой на так называемый "эффект бабочки" заявил, что происходящее в стране может повлиять на события в других регионах мира, включая японские острова, которые находятся в тысячах километров от места событий, передает РИА Новости.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.Термин "эффект бабочки" обычно используют в естественных науках для обозначения свойства ряда хаотичных систем, когда даже небольшое влияние на систему может иметь самые непредсказуемые последствия, в том числе совершенно в других местах.По словам Корсунского, "на протяжении последних недель на границе наблюдается значительное число российских военных", которые прибывают к границе Украины, "проводят там учения, разбивают там лагеря и на самом деле готовят себя к тому, чтобы провести атаку на Украину"."Это не что-то новое. Мы видели такое и раньше. То, что сейчас беспокоит, это то, что мы наблюдаем прибытие многочисленных военных с российского Дальнего Востока, из регионов на российско-китайской границе. То есть они перебросили силы с Дальнего Востока к границе с Украиной и выстроили вторую линию военных сооружений", - добавил посол.