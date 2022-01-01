Президент Латвии обвинил Россию в попытке восстановить советскую империю

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", - заявил Левитс.

Фото: © SputnikПрезидент Латвии Эгилс Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю, говорится в опубликованном на президентском сайте обращении главы латвийского государства, передает РИА Новости.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.