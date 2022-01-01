Новый парень балерины Анастасии Волочковой воевал на Донбассе. ФОТО



«Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Я занимался большим бизнесом и в 2001 году еще был гражданином Украины. Я был руководителем партии и собирал митинги. Я уже тогда заранее знал, что будет гражданская война», — сказал он.



На одном из российских ток-шоу выяснилось, что новый парень балерины Анастасии Волочковой — воевал за ДНР. Как сообщили в ходе ток-шоу, Сергей Кузнецов внесен в базу «Миротворца» и разыскивается правоохранительными органами Украины как лицо, которое скрывается от суда.Соответствующие документы продемонстрировали в эфире передачи «Пусть говорят» на YouTube. Один из присутствующих в зале, актер Дмитрий Сафронов, заявил, что нанял личного детектива, рассекретившего криминальное прошлое любимого спортсменки и отыскавшего доказательства, пишет Обозреватель.Согласно предоставленным данным, Сергей Кузнецов разыскивается на территории Украины за террористический акт с применением оружия.Кроме этого, в ориентировке упоминается, что в 2001 году избранник балерины был осужден в Тамбовской области, РФ, по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».Интересно, что Кузнецов отказался признавать факт воровства, однако подтвердил наличие проблем с законом в Украине. По словам героя телепередачи, в 2014 году он возглавлял пророссийское движение в Запорожье, поэтому у правительства «есть к нему претензии».Также сообщалось, что в 2014 году Сергей Кузнецов покинул Мелитополь и прибыл в Донецкую область. В 2016 году дело рассматривали в Мелитопольском районном суде, однако обвиняемый не явился на заседание. Новости в Мире - Сегодня, 17:27 24