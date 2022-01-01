Украинские войска не готовы к полномасштабному наступлению по всей линии фронта
Украинские вооруженные силы не готовы к возможному полномасштабному наступлению по всей линии соприкосновения в зоне ответственности ЛНР. Об этом заявил начальник управления НМ Ян Лещенко.
«Исходя из имеющихся разведывательных данных, а также на основе аналитических заключений наших специалистов, можно прийти к выводу, что на данный момент ВСУ не готовы к полномасштабному наступлению по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Начальник управления добавил, что в случае наступления Киева, «учитывая достаточно внушительную протяженность линии боевого соприкосновения, удары будут наноситься таким образом, чтобы отсечь друг от друга основные скопления сил Народной милиции, заблокировав их в городах, фактически начав их осаду». Политика - Сегодня, 17:15 112
«Исходя из имеющихся разведывательных данных, а также на основе аналитических заключений наших специалистов, можно прийти к выводу, что на данный момент ВСУ не готовы к полномасштабному наступлению по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Начальник управления добавил, что в случае наступления Киева, «учитывая достаточно внушительную протяженность линии боевого соприкосновения, удары будут наноситься таким образом, чтобы отсечь друг от друга основные скопления сил Народной милиции, заблокировав их в городах, фактически начав их осаду». Политика - Сегодня, 17:15 112
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