В случае наступления, главной целью ВСУ станет окружение Луганска



«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также пути сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево», — сказал он.



Ключевой задачей для Украины в случае наступления на ЛНР, как и в 2014 году, станет полное окружение Луганска. Об этом заявил начальник управления НМ Ян Лещенко.Политика - Сегодня, 17:00 310