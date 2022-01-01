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Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман

root Сегодня, 18:450Новости
Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Украина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости.
"Украина работает, чтобы показать, что она готова к получения плана действий для членства (в альянсе - ред.), пока она не достигла этой точки", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика.

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