Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман

"Украина работает, чтобы показать, что она готова к получения плана действий для членства (в альянсе - ред.), пока она не достигла этой точки", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийУкраина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости.Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика.