Фракции «Единая Россия» обратилась к Путину с просьбой начать поставки военной помощи республикам Донбасса



«Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — цитирует Васильева издание «Интерфакс».



Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильевсообщил об обращении к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам Донбасса. Об этом Васильев сообщил 26 января в эфире телеканала «Россия-24».Ранее идею начать поставки отдельных видов вооружений Луганской и Донецкой народным республикам высказал секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что считает такое решение необходимым на фоне «накачивания оружием Украины странами НАТО и работы западных инструкторов в этой стране».По оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта в Донбассе жертвами боевых действий на востоке Украины стали свыше 14 тысяч человек. Новости в Мире - Сегодня, 17:45 78